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Yalova'da Tıbbi Atık Skandalı: Hastaneye Ceza

Yalova'daki bir hastanede tıbbi atıkların mevzuata aykırı depolandığı tespit edildi. Hastaneye 8 milyon TL'nin üzerinde ceza kesildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Nisan 2025 22:40, Son Güncelleme : 18 Nisan 2025 23:42
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Yalova'da Tıbbi Atık Skandalı: Hastaneye Ceza

Yalova'da faaliyet gösteren özel bir hastanede, tıbbi atıkların mevzuata aykırı şekilde depolandığı yönünde sosyal medya platformlarında yer alan bir haber üzerine Çevre Denetim Görevlileri tarafından ilgili hastanede denetim ve inceleme yapıldı. Konuyla ilgili Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, denetimde, hastane bünyesinde oluşan tıbbi atıkların ve kontamine laboratuvar atıklarının, Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne aykırı şekilde evsel atıklarla birlikte siyah poşetlerde karışık halde ve kontrolsüz biçimde depolandığı tespit edildi. Ayrıca, bu atıkların evsel atık alanı dışında başka bir bölgede de depolandığı belirlendi.

İdari Yaptırım ve Gereken Önlemler

Yapılan tespitlerin ardından, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında hastaneye 8 milyon 359 bin 473 TL idari yaptırım uygulandı. İlgili hastaneye, mevzuata aykırı şekilde toplanan ve depolanan tüm atıkların Atık Yönetimi Yönetmeliği kapsamında kontamine tehlikeli atık olarak değerlendirilmesi ve lisanslı bertaraf tesislerine gönderilerek uygun şekilde bertaraf edilmesi gerektiği bildirildi.

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