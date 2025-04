Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/6/2012 tarihli ve 28336 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi, 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır."

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "Nakil Dönemi" ibaresi "Hizmet Puanı" şeklinde ve (ı) bendinde yer alan "Ana hizmet ile danışma ve yardımcı hizmet" ibaresi "Hizmet" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- (1) Zorunlu yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir:

a) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresinin tamamlanması esastır. Bu süreyi tamamlayan personel farklı hizmet bölgelerine atanır. Bulunulan bölgedeki zorunlu çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Her hizmet bölgesi için tespit edilen zorunlu çalışma süresi, o hizmet bölgesi içindeki hizmet alanından birisinde geçirilebileceği gibi birden çok hizmet alanında da geçirilebilir. Ancak, aynı bölge içerisindeki farklı illerde yer alan hizmet alanlarına yapılan atamalarda çalışma süresi iki yıl, aynı il içerisinde yer alan hizmet alanlarındaki çalışma süresi ise bir yıldan az olamaz. Zorunlu yer değiştirmeye tabi personelin bir hizmet bölgesindeki çalışma süresi her ne mazereti olursa olsun Yönetmelik ile o bölge için belirlenen hizmet süresinin iki katından fazla olamaz.

b) Dört ve beşinci hizmet bölgelerinde zorunlu çalışma süresinin tamamlanması halinde, bu bölgede kalmak için talepte bulunanların durumu Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir. Ancak, dördüncü hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma süresi altı yılı, beşinci hizmet bölgesinde dört yılı geçemez.

c) Memurun bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini doldurmasına rağmen, atanacağı bölgelerde kadrosuzluk nedeniyle atamanın yapılamaması halinde, bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresinden fazla geçen süreler, (Birinci hizmet bölgesi hariç) bir üst bölgedeki zorunlu çalışma süresinden indirilir.

ç) Belirlenen bütün bölge hizmetlerini tamamlayanların görev yapacağı hizmet bölgesi, istekleri de göz önüne alınarak Yer Değiştirme Kurulunca belirlenir.

d) Bulunduğu hizmet bölgesinde zorunlu çalışma süresini tamamlamış olmaları nedeniyle yer değiştirme suretiyle atamaya tabi olacaklardan, emeklilik hakkını bir sonraki yılın Temmuz ayına kadar kazanacak olanlar, en geç bir sonraki yıl 17 Temmuzda emekli olacaklarına ilişkin dilekçelerini Başkanlığa göndermeleri ve idari yönden bir sakınca görülmemesi halinde, emekli olacakları tarihe kadar bulundukları hizmet alanında bırakılırlar. Bu hükme göre yerinde bırakılanlardan emekli olma isteğinden vazgeçenler, yer değiştirme suretiyle atama dönemi beklenilmeksizin Başkanlıkça resen atamaya tabi tutulurlar ve bunlar ikinci kez bu hükümden yararlanamazlar.

e) Üçüncü bölümde belirtilen hükümler zorunlu yer değiştirmeye tabi personel hakkında uygulanmaz. Bu personelin mazeret hallerine dayalı olarak yapılacak yer değiştirme talepleri Genel Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Yer Değiştirme Kurulunca değerlendirilir.

f) Zorunlu çalışma süresi ve değerlendirme puanı hesabında 30 Haziran tarihi esas alınır. Zorunlu çalışma süresinin hesabında Genel Yönetmeliğin 22 nci ve 23 üncü maddeleri hükümleri uygulanır.

g) 6 ncı maddede yer alan ünvanlarda görev yapmakta iken, 20 nci maddede yer alan çalışma süresini doldurduktan sonra farklı bir ünvana atananlar, daha önce bulundukları kadrolara tekrar atanmak istemeleri halinde, hizmet süresini tamamlamadıkları en son görev yaptıkları hizmet bölgelerine atanırlar. Bu hizmet bölgesinde boş kadro bulunmaması halinde hizmet süresini tamamlamadıkları diğer hizmet bölgelerine de atanabilirler."

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(5) Ataması yapılan personelin atama işleminden vazgeçme talebi, görevinden ayrılmaması kaydıyla, atama onayından sonra ortaya çıkan acil ve zorunlu hallerin belge ile ispatı halinde değerlendirilebilir."

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "unvanları" ibaresi "ünvanları" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "İnsan Kaynakları" ibaresi "Personel" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "tam teşekküllü devlet hastanesinden veya üniversitelerin tıp fakültelerinden" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14/A maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkanları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır."

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aile birliği mazeretine bağlı atama

MADDE 15- (1) Aile birliği mazeretine bağlı atama yapılabilmesi için; personelin eşinin, atanmak istediği yerde 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi kapsamında çalışması ve bu durumu belgelendirmesi gerekir.

(2) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değişikliği memurun;

a) Kamu personeli olan eşinin, kurum içi yer değiştirme suretiyle atanma imkanının olmaması veya mevzuatı uyarınca eşin zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda bu kapsamdaki eşin bulunduğu yere,

b) Eşlerin her ikisinin de Kurumda çalışıyor olması halinde, yönetici kadrosunda bulunan eşin bulunduğu yere, diğer durumlarda Kurumun daha fazla hizmet ihtiyacı duyduğu yere,

c) Eşi farklı kurumda çalışan Kurum personelinin talebi kurumlar arasında koordinasyon sağlanmak suretiyle her iki kurumun da öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

atanması suretiyle yapılabilir.

(3) Aile birliği mazeretine dayanarak yer değiştirme isteğinde bulunan memur, eşinin kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalıştığına veya atanmayı talep ettiği yerde eşinin başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak halen çalıştığına ilişkin evrakı birimine ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca yer değiştirme başvurusuna, evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

(4) Eşi, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi ile isteğe bağlı sigortalı olan personelin eş durumu nedeniyle atama istekleri bu kapsamda değerlendirilmez.

(5) Personelden eşleri ülke genelinde faaliyet gösteren ancak merkezi bir ilde yerleşik olan şirketlerde çalışanların, iş merkezinin dışında bir iş yerinde çalışıyor olması halinde atanmak istediği yerde iş yerinin faaliyette olduğuna dair belgeyi anonim şirketlerde çalışanların işyerinden, diğer şirketlerde çalışanların da vergi dairesinden, belediyeden veya ilgili meslek kuruluşlarından alacağı belge ile belgelendirmeleri gerekir."

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Birimler vasıtasıyla müracaat edilmesi ve isteklilerin emekliliği hak etmemiş olması kaydıyla, aynı sınıf ve eşdeğer ünvanda karşılıklı yer değiştirme talepleri Personel Daire Başkanlığına intikal ettirilir. Yer değiştirme taleplerinin uygun görülmesi halinde karşılıklı olarak yer değiştirmek suretiyle atamaları yapılabilir."

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(4) Hizmet gerekleri, birim amirlerinin gerekçeli teklifleri, idari zaruretler ve kadro durumları dikkate alınarak Kurum merkez teşkilatına atama veya görevlendirme yapılabilir."

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin başlığında, birinci ve ikinci fıkralarında yer alan "unvan" ibareleri "ünvan", birinci fıkrasında yer alan "unvana" ibareleri "ünvana" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğe 22 nci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Atama onayının tebliği

MADDE 22/A- (1) Atama onayı, ilgili birimin kayıtlarına intikal ettikten sonra en geç on beş gün içerisinde ilgiliye tebliğ edilir ve tebliğ tarihi itibarıyla ilişiği kesilir."

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin EK-1'i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin EK-3'ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 19- Bu Yönetmeliğin;

a) 18 inci maddesi 30/6/2025 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 20- Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.

