Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, polis aracıyla birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 polis memuru yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 07:24, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 07:37
Polis memuru A.D. idaresindeki polis aracı ile Gürkan B. yönetimindeki hafif ticari araç, Hamidiye Mahallesi Cami Aralığı Sokak'ta çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi.
Kazada, polis aracının sürücüsü ve yanındaki diğer polis memuru M.A.A. yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi.