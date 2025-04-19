İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi

Güvercintepe Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi Bodur Sokak'ta 4 katlı bir iş merkezinin giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen ve iş merkezinin tamamını saran yangın, bitişiğindeki 4 katlı apartmana ve sokak üzerinde park halindeki araçlara sıçradı.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Apartman sakinleri tahliye edilirken, yangına müdahale için çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, iş merkezindeki 6 iş yeri, bitişikteki apartman ve araçlar zarar gördü.