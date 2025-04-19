Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıslar, Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 07:54, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 07:55
Yazdır
Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye getirildiler

Türk güvenlik güçleri suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısların Gürcistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiklerini duyurdu.

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Sınır ötesine de kaçsanız Türk polisinden kaçamazsınız!

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. ve R.Ö.Y. ile ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahısları Gürcistan'dan ülkemize geri getirdik! Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalar sonucu;

'Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Ç.K. isimli şahıs, 'Kişinin Kendisini Kamu Görevlisi veya Banka, Sigorta, Kredi Kurumlarının Çalışanı Olarak Tanıtması veya Bu Kurumlarla İlişkili Olduğunu Söylemesi Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan R.Ö.Y. isimli şahıs, 'Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanmak Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan ulusal seviyede aranan E.Ç. isimli şahıs, Gürcistan'da yakalandı ve Artvin Sarp Kara Hudut Kapısından Artvin İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince teslim alınarak ülkemize iadeleri sağlandı.

Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Hangi bültenle aranırsa aransın, hangi ülkeye kaçmış olursa olsun uluslararası iş birliğimizle suçluları yakalayıp ülkemize geri getireceğiz."


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber