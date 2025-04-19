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Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde

Zonguldak ve Bartın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edildi. Adalet hizmetleri daha etkin olacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 08:15, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 08:34
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Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde

Zonguldak ve Bartın artık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinde yer alıyor. Yargı hizmetlerinin etkinliğini artırmak, yargılama sürelerini kısaltmak ve vatandaşların adalete erişimini kolaylaştırmak amacıyla Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un talimatlarıyla yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir düzenleme daha hayata geçirildi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ihtiyaç analizi ve hazırlık çalışmaları doğrultusunda; Zonguldak ve Bartın illerinin, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Ankara Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilmesine ilişkin teklif, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından kabul edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren bu karar, adalet hizmetlerinin coğrafi ve iş yükü bakımından daha dengeli yürütülmesini sağlamayı hedefliyor. Aynı zamanda, vatandaşların yargıya erişiminin kolaylaştırılmasına ilişkin taleplerinin de karşılanarak, özellikle kısa yargılamaların daha hızlı tamamlanabilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması yönünde yürütülen yargı reformu politikalarının da somut bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

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