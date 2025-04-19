Meteoroloji'den uyarı geldi, hava aniden değişecek!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, bugün Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri dışında kalan 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Karadeniz başta olmak üzere bazı illerde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: BU İLLERE DİKKAT!

Ankara'nın kuzey ve doğu ilçeleri, Çankırı, Bolu'nun doğusu, Karabük, Kastamonu, Çorum, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yağışların zaman zaman şiddetli olacağı öngörülüyor. Yetkililer, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

RÜZGAR VE SİS ETKİLİ OLACAK

Sabah saatlerinde Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sis ve pus olayları görülecek. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle sürücülerin tedbirli olmaları tavsiye ediliyor. Öğle saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun güney kesimlerinde rüzgarın güney yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLIYOR

Batı bölgelerde hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişimi beklenmiyor. Özellikle batı kesimlerde hava serinleyecek, serin havayla birlikte yağışın etkisini artırabileceği belirtiliyor.

VATANDAŞLARA UYARI: ÖNLEMLERİNİZİ ALIN!

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağış ve kuvvetli rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarında şemsiye bulundurmaları ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı hazırlıklı olmaları önerildi.