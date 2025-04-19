Aydın Valiliği'nden İncirliova Çiftlik Skandalı Açıklaması

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, sertifikasız ve sağlıksız koşullarda yaklaşık 5 bin kanatlı hayvan üretimi yapılan bir çiftlikte itlaf işlemleri sırasında zorluk çıkaran biri kadın beş şüpheli, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Aydın'ın İncirliova İlçesinde Kanatlı Hayvan Üretimi

İncirliova ilçesi kırsal Hacıaliobası Mahallesi'ndeki bir çiftlikte İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, yaklaşık 5 bin kanatlı hayvanın sertifikasız ve sağlığa uygun olmayan şartlarda üretildiği tespit edildi. İncelemeler sonrasında, kanatlı hayvanlar için itlaf kararı verildi ve çiftlik sahibi şahsa ilgili kanun maddeleri gereğince idari para cezası uygulandı.

İtlaf İşlemi Sırasında Çıkan Olaylar

Yaklaşık 5 bin hayvanın itlaf işlemi sırasında, biri kadın beş şüpheli karara tepki göstererek işlemleri engellemek istedi. Jandarma ekipleri olaya müdahale ederek beş şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen beş kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Konu ile ilgili Aydın Valiliği'nden açıklama yapıldı.

Aydın Valiliği'nin Açıklaması

"17 Nisan 2025 günü İncirliova İlçe Tarım Müdürlüğü'ne gelen Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan çiftlikte izin belgesi olmaksızın kanatlı hayvan yetiştirildiği ihbarı üzerine ilçe tarım ekiplerinin yapacağı işlem esnasında güvenlik ve emniyet tedbiri almak amacıyla İlçe Jandarma ekipleriyle harekete geçilmiştir. İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede, söz konusu mahalde yaklaşık 5 bin adet tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların isimleri bilinmeyen farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edilmiştir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 250 ve üzeri tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmeleri kapsayan 'Ticari Etlik ve Yumurtacı Kanatlı İşletmelerinin Biyogüvenlik Talimatı'nın 16.4. maddesinde yer alan 'Kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda 5996 sayılı Kanun'un 41.inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerdeki ürünler ile hayvanlar ise yine 5596 sayılı Kanun'un 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği itlaf ve imha edilir' hükmü gereğince ve 5996 sayılı kanunun idari ve fenni yaptırımlar uygulanmıştır. İmha işlemi esnasında üreticiler tarafından imha işleminin yapılmasına engel olmak için direnç göstermeleri üzerine bilgi verilen nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile adı geçen şüpheliler gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheliler 18 Nisan 2025 günü adli makamlara sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından şüphelilerin tamamı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmışlardır" ifadeleri yer aldı.