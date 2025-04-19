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Hatay'da Trafikte Akrobatik Motosiklet Yolculuğu

Hatay'da bir sürücü motosikletin üzerine yatarak trafikte tehlikeli bir yolculuk yaptı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 09:46, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 09:57
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Hatay'da Trafikte Akrobatik Motosiklet Yolculuğu

Hatay'da trafikte motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücünün o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akrobatik Hareketler İskenderun'da Görüntülendi

İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi Deniz Alayı Numune mevkisinde akan trafikte **akrobatik hareketler** yapan şahıs cep telefonuyla görüntülendi. **Canını hiçe saymadan** motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü, yürekleri ağza getirdi. Anbean cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın akan trafikte motosikletin üzerine yatarak metrelerce aracı kullandığı görüldü. **Motosikletin üzerine yatarak yolculuk yapan sürücü**, bir süre sonra gözden kayboldu.

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