Alakır Vadisi'nde Ekosistem Korundu, Maden Ocağı Reddedildi

Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Alakır Vadisi'nde Ekosistem Korundu, Maden Ocağı Reddedildi

Çevre Bakanlığı, Alakır Vadisi'nde maden ocağı projesini, bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğe olası zararları göz önünde bulundurarak iptal etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 09:57, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 09:58
Yazdır
Alakır Vadisi'nde Ekosistem Korundu, Maden Ocağı Reddedildi

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde önceki yıllarda çok sayıda HES projesiyle gündeme gelen ve Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Alakır Vadisi'nde açılmak istenen maden ocağına ilişkin ÇED süreci, Bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği dikkate alınarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sonlandırıldı. Antalya'da Beydağları'nın zirvesinden doğup, Kumluca'dan Akdeniz'e dökülen, yaklaşık 70 kilometrelik Alakır Nehri ve ismini verdiği Alakır Vadisi, çok uzun yıllar HES'lerle mücadeleye konu oldu.

Alakır Nehri Kardeşliği'nin Mücadelesi

22 yıl önce Alakır Nehri'nin doğduğu Beydağları'nda Kuzca Mahallesi'ne yerleşen Tuğba- Birhan Günal çiftinin öncülüğünde Alakır Nehri Kardeşliği adı altında birleşen doğaseverlerin mücadelesi sayesinde 2017 yılında Alakır Vadisi koruma altına alındı. O dönem Cumhurbaşkanlığı ve Bakanlar Kurulu kararlarıyla Alakır'da 2 HES projesinin bulunduğu 724 bin metrekarelik alan Kesin Korunacak Hassas Alan (Birincil), 8 milyon 322 bin metrekarelik alan Nitelikli Doğal Koruma Alanı (İkincil), 251 bin metrekarelik alan da Sürdürülebilir ve Kontrollü Kullanım Alanı (Üçüncül) ilan edildi. Bu kararlar sonrasında, nehir üzerinde planlanan 3 HES projesi yapılamaz hale geldi.

Başvuru Sonrası Sona Erdi

HES'ler nedeniyle yıllarca gündemde olan Alakır Vadisi, bu kez maden ocağı ile gündeme geldi. Kumluca ilçesi Kuzca Mahallesi sınırları içerisinde 104,29 hektarlık sahanın 20,56 hektarlık kısmı için, Beyze Maden isimli firma tarafından yılda 150 bin ton kapasiteli 4'üncü Grup Mangan Ocağı projesi için ÇED sürecine ilişkin başvuru yapıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, firmanın başvurusuna ilişkin ÇED sürecini sona erdirdi.

Kurumların Olumsuz Görüşleri

Kararın sevinçle karşılandığı Alakır Nehri Kardeşliği'nden şu açıklama yapıldı: "Halkın ve kurumların duyarlılığı sayesinde Alakır Vadisi bir felaketten kurtuldu." Açılmak istenilen maden ocağı ile ilgili; Orman Bölge Müdürlüğü'nün; 'Ormanlık alanın korunması ve su kaynaklarına olası etkileri', Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü'nün; 'Maden faaliyetinin su kaynakları üzerindeki olası olumsuz etkileri', Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nün de 'Bölgedeki ekosistem ve biyolojik çeşitliliğin zarar görebileceği' yönünde olumsuz görüş bildirmesiyle, şirketin ÇED süreci Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından sonlandırıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber