Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı

Ankara'da gerçekleştirilen geniş çaplı narkotik operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 138 kişi tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 10:24, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 10:25
Yazdır
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı

Narkokapan-Ankara Operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 138'i daha tutuklandı.

Ankara Merkezli Uyuşturucu Operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan'da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Gözaltına alınan zanlılardan 143'ü, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Soruşturma Süreci ve Sonuçları

Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 138'inin tutuklanmasına, 5'inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Narkokapan-Ankara Operasyonunun Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayağında da gözaltına alınanlardan 32'si tutuklanmıştı. Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber