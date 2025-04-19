Güvenlik güçleri ikna etti! Şanlıurfa'da 1 terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi 1 terörist teslim oldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 10:33, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 10:34
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne katıldıktan sonra Suriye'de kamikaze dron eğitimi alan ve örgütün sözde sabotajcılarından olduğu belirlenen terörist, teslim olması için ikna edildi.
TESLİM OLDU
Terörist, ikna çalışmaları sonunda terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 5'e ulaştı.