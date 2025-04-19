Adana Merkezli Operasyonda 57 Kişi Tutuklandı

Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
EÜAŞ ve TEİAŞ 1036 Yeni Personel Alacak
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Bakan Işıkhan: İstihdam Deprem Öncesinin Üzerinde
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Ankara'da Narkokapan Operasyonu: 138 Kişi Daha Tutuklandı
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
Çeyrek Altın Haftanın En Çok Kazandıranı Oldu
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
SPK, Enerji ve Gıda Şirketlerine İhraç İzni Verdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Okuldaki skandal görüntü yetkilileri harekete geçirdi
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
Zonguldak ve Bartın Artık Ankara Yargı Çevresinde
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
TCDD 22 Milli Elektrikli Tren Alımı Yapacak
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
O Ürüne Satış Yasağı Gelmişti: Beşiktaş'tan Açıklama Geldi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
İş merkezinde başlayan yangın bina ve araçları küle çevirdi
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
Polis aracının da karıştığı zincirleme kazada 2 polis yaralandı
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
TÜİK Açıkladı: En Çok Çocuğun Bulunduğu İller
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Bakan Tekin: Test sistemi çocukların ifade gücünü zayıflatıyor
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Türkiye'de Trafikteki Araç Sayısı Martta 192 Bin Arttı
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Beşiktaş Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 5 tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
Kemalpaşa Belediyesi'ne Usulsüzlük Operasyonunda 2 Tutuklama
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
'0' Kadastro Adli Teşkilat Dijital Bülteni'nin İlk Sayısı Yayımlandı
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
MSÜ Aday Tercih Süresi Uzatıldı: Son Tarih 21 Nisan
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
İtiraflarda Bulunan İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Tahliye Edildi
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
DMM'den İstanbul TOKİ Projesi İddialarına Yalanlama
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
Bakan Tekin'den caps paylaşımları iddialarına yanıt
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
'Yemek kartıyla market alışverişine sınır geldi' iddiasını yalanladı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Devrek Belediyesi'ne Operasyon: Eski Başkan Dahil 8 Gözaltı
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Erdoğan: Gazze, Gazzelilerindir, Filistin, Filistin halkınındır
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
Başıboş köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 2 yaralı
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
RTÜK Başkanı Şahin'den Yayın İhlalleri ve YouTube Açıklamaları
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
DOKAP'a 394 Milyar Liralık Dev Yatırım
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ticaret Bakanlığı, Zirai Don Sonrası Fiyat Denetimlerini Artırdı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adana Merkezli Operasyonda 57 Kişi Tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 57'si tutuklandı. Polis, 6 şüpheliyi aramaya devam ediyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 10:54, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 10:55
Yazdır
Adana Merkezli Operasyonda 57 Kişi Tutuklandı

Adana merkezli 4 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 109 şüpheliden 57'si tutuklandı.

Suç Örgütü Operasyonu Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından açıkladığı, Adana'da elebaşılığını S.B'nin yaptığı organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 109 zanlının İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahla tehdit", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "tehdit" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.B'nin de arasında yer aldığı 57'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 52'si serbest bırakıldı.Polis, adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bakan Yerlikaya'nın Açıklamaları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün sosyal medya hesabından, Adana'da S.B'nin, İstanbul'da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B'nin, Antalya'da A.B'nin, İzmir'de yurt dışında bulunan S.A. ile cezaevindeki U.G'nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 158 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Soruşturmanın Gelişimi

Adana'da Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Ceyhan Büro Amirliği ekiplerince 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Adana, Mersin, Antalya ve Osmaniye'de 115 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda elebaşı S.B'nin de arasında olduğu 109'u yakalanmıştı. Özel harekat polislerinin de katılımıyla 280 ekiple gerçekleştirilen operasyonda, ruhsatsız 27 tabanca, 8 av tüfeği, 164 mermi, 103 uyuşturucu hap ve dijital malzemeler ele geçirilmiş, suç gelirleriyle alındığı iddiasıyla 3 otomobile de el konulmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber