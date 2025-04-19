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Kanseri Yenen Çocuklar TBMM'yi Ziyaret Etti

Kanseri yenen 25 çocuk TBMM'yi ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, çocuklara Ankara'da unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 10:58, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 10:59
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Kanseri Yenen Çocuklar TBMM'yi Ziyaret Etti

Kanseri yenen 25 çocuk, aileleriyle birlikte TBMM'yi ziyaret etti. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi ziyareti sırasında tanıştığı çocuklara, iyileştikleri zaman Ankara'da görüşme sözü verdiğini anlattı. Meclis'te ağırladığı çocukların daha sonra Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile müzeleri ziyaret edeceğini, ayrıca Altındağ Belediyesinin misafiri olacaklarını belirten Çankırı, "İnşallah onlara unutamayacakları iki gün yaşatacağız. Onların da başka çocuklara umut ve rol model olmaları için bizler de her zaman yanlarındayız. Hepsi şifalarını buldular. Hiçbir evladımızın gözünden yaş gelmesin." diye konuştu. Çankırı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde çocukları Meclis'te ağırlamaktan mutluluk duyduklarını da sözlerine ekledi.

Çocukların İlk Ankara Deneyimi

"Kimi çocuğumuz İzmir dışına bile çıkmamıştı" Çocuklara, ziyaretlerinde eşlik eden Yaşa Çocuk Derneği Başkanı Nuriye Selma Özdemir, Çankırı'nın samimi çağrısına cevap vererek iyileşmiş çocukları Atatürk ve Meclis ile buluşturduklarını ifade etti. Özdemir, "Çok güzel bir karşılamaydı. Kimi çocuğumuz İzmir dışına bile çıkmamıştı. Harika bir gün geçirdiler. Verilen değer hiçbir şeyle ölçülemez." dedi.Tedavisi tamamlanan Duru Çalışkan, "Ceyda Vekilimiz bizi ziyaret etmişti. Sözünü tuttu, bizi Ankara'ya davet etmişti ve biz de onun davetini kırmadık. Onun sayesinde Anıtkabir'i detaylı gezebildik. Meclisimizi görme imkanı oldu. İlk defa görüyorum. Çok güzel bir andı. Çok gurur verici. Beni en çok 15 Temmuz'da bomba atılan yerin hiç onarılmadan orada durması etkiledi." diye konuştu.İzmir'den Ankara'ya gelen çocuklar aileleriyle birlikte önce Anıtkabir'i, daha sonra TBMM'yi ziyaret etti. Çocuklar, AK Parti'li Çankırı ile fotoğraf çektirip sohbet etti.

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