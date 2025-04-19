Oyuncu Berk Atan trafik kazası geçirdi
Oyuncu Berk Atan, içinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 11:07, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 11:08
Y.U.K. idaresindeki minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.