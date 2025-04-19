İstanbul'da metro hattında bazı duraklar kapatılacak: Saat açıklandı

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

-İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır.

-Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir.