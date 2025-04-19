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Son 55 yılın en sıcak 4. mart ayı yaşandı

Türkiye'de geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 34,8 dereceyle Ordu'da tespit edildi. Bu yılki mart ayı, son 55 yılın en sıcak 4. mart ayı oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 12:22, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 12:23
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Son 55 yılın en sıcak 4. mart ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, martta ortalama sıcaklıklar, Dalaman, Korkuteli, Gemerek, Zara, Kangal, Kayseri Pınarbaşı, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, İspir, Oltu, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Muş, Tortum, Horasan, Tercan, Doğubeyazıt, Divriği, Hınıs, Malazgirt, Erciş, Ahlat, Özalp çevrelerinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer kesimlerinde ise mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 7,7 derece ölçülen mart ortalama sıcaklığı, geçen ay 10,7 derece olarak kayıtlara geçti.

Geçen ay en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 34,8 dereceyle Ordu'da ölçüldü. Bu yılki mart ayı, son 55 yılın en sıcak 4. mart ayı oldu.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesi'nde ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Mart ayı ortalama sıcaklığı 11,6 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 4,3 dereceyle Balıkesir'de, en yüksek sıcaklık ise 31,9 dereceyle Sakarya'da gözlendi.

Ege Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 13,2 derece olarak kayda geçti. Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,9 dereceyle Tavşanlı'da, en yüksek sıcaklık 32,2 dereceyle Salihli'de görüldü.

Akdeniz Bölgesi'nde sıcaklıklar, Dalaman, Korkuteli çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Geçen ay ortalama sıcaklığın 14,3 derece ölçüldüğü bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 7,8 dereceyle Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 34,7 dereceyle Kozan'da kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, Gemerek, Zara, Kangal, Pınarbaşı çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde belirlendi. Bölgenin geçen ay ortalama sıcaklığı 9 derece olarak kayda geçti.

Martta bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 14,7 dereceyle Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 29,3 dereceyle Çumra'da ölçüldü.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Artvin, Gümüşhane, Bayburt, İspir, Oltu çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde kaydedildi.

Geçen ay ortalama sıcaklığı 9,9 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 13,8 dereceyle Bayburt, en yüksek sıcaklık ise 34,8 dereceyle Ordu'da tespit edildi.

Erzurum'da sıcaklık sıfırın altında 26,2 derece ölçüldü

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklıklar, Ardahan, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Van, Muş, Tortum, Horasan, Tercan, Doğubeyazıt, Divriği, Hınıs, Malazgirt, Erciş, Ahlat, Özalp çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Bölgede en düşük sıcaklık sıfırın altında 26,2 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 26,2 dereceyle Palu'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normalleri civarında seyretti.

Geçen ay ortalama sıcaklığı 13,8 derece olarak belirlenen bölgede, en düşük sıcaklık sıfırın altında 6,5 dereceyle Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 33 dereceyle Ceylanpınar'da kayıtlara geçti.

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