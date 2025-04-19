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Bitlis'te Suç Örgütüne Büyük Darbe: 301 Şüpheli Yakalandı

Bitlis ve çevresinde, ehliyet sınavlarında joker aday kullanarak usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 13:25, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 13:26
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Bitlis'te Suç Örgütüne Büyük Darbe: 301 Şüpheli Yakalandı

Bitlis merkezli 32 ilde, ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine joker aday yerleştirerek usulsüzlük yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 301 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürüttü.

Usulsüz Sürücü Belgesi Alımı Tespit Edildi

Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında joker kişileri yerleştiren, sınavlarda kopya düzeneği kullanarak usulsüz şekilde sürücü belgesi alanlar tespit edildi.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Bitlis merkezli 32 ilde, bu suçları işleyenlere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonun Sonuçları

  • 43 organizatör ve suça karışan 258 şüpheli gözaltına alındı.
  • 12 şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Ele Geçirilen Malzemeler

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda:

  • 3 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız tüfek, gaz bombası
  • 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği
  • Kopya düzeneğinde kullanılan 9 cep telefonu ve 3 kulaklık
  • 5 sahte kimlik, 5 sikke ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


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