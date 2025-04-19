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Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, doğum yardımlarının mayıs ayında annelerin hesaplarına yatırılacağını açıkladı. 170 bin başvuru alındı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 14:37, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 14:38
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Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımlarının Mayıs ayında ödenmeye başlayacağını duyurdu. Göktaş, "Bu sabah 9 itibarıyla 169 bin 921 başvuru aldık. İlk ödemeyi Mayıs ayında annelerin hesabına yatıracağız" dedi. En çok başvuru İstanbul'dan, ikincisi Ankara, üçüncüsü Şanlıurfa'dan geldi. "73 bin 317 aile birinci çocuğu için başvurdu" ifadelerini kullanan Göktaş, doğurganlığın azalmasına dikkat çekti.

Nüfus Yenileme Oranı ve Aile Politikaları

Göktaş, Türkiye'de doğurganlığın azaldığını belirterek, "Nüfusun kendini yenileme oranı 2,1'dir. Bu kritik eşiktir." dedi. Yaşlı nüfus oranının 10,6'ya ulaştığını vurgulayan Göktaş, çocuk sayısı azalırken yaşlı nüfusun arttığını ifade etti. Bakanlık olarak aile odaklı çalışmalar yaptıklarını ve 2024-2028 Aile Eylem Planı ile sağlıklı aileleri güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıldığını belirtti.

Aile ve Gençlik Fonu'na Başvurular

Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bu kapsamda Aile ve Gençlik Fonu'na 91 bin 179 çiftin başvurduğunu söyledi. Fonun uygulanmasıyla evlenen genç oranının yüzde 62'den yüzde 64'e yükseldiğini belirtti. Gençlerin evlilik öncesi eğitim programlarıyla da destekleneceğini ekledi.

Doğum Destek Sistemi ve Başvuru Oranları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "doğum destek sistemi" kapsamında, 1 Ocak itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üçüncü çocuğa aylık 5 bin lira destek verileceğini hatırlattı. Göktaş, ödemelerin annenin hesabına, çocuk beş yaşını tamamlayana kadar kesinti olmadan yatırılacağını belirtti.

Evlilik Destekleri ve Özel Sektör İşbirliği

Gençlere evlilik yolunda destek olmak istediklerini belirten Göktaş, THY ve TCDD'nin indirimlerinden bahsetti ve beyaz eşya sektöründe de indirimler sağlanacağını duyurdu. Özel sektöre evlenecek gençler için "indirim" çağrısında bulundu.Bakan Göktaş, evlenecek gençlerin Aile ve Gençlik Fonu'na başvuru şartlarını taşımasalar dahi indirimlerden faydalanabileceğini de kaydetti. "Bu iyilik hareketini tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz" diyen Göktaş, yerel yönetimlerde de bazı belediyelerin ailelere destek olacak çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Sosyal Medya Düzenlemeleri ve Çocuk Koruma

Sosyal medya düzenlemelerine ilişkin bir soru üzerine Göktaş, zararlı içeriklere doğrudan müdahale ettiklerini belirtti. Wattpad ve Roblox uygulamalarının temsilcileriyle görüşmeler yapılacağını söyledi. Çocukların korunması için ciddi önlemler alınması gerektiğini ve ebeveynlerin dijital okur yazarlıklarının güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

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