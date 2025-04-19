Erdoğan: Nüfus Azalışı Türkiye İçin Büyük Tehdit

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KADEM 5. Olağan Genel Kurulu'nda konuşuyor. Nüfus konusuna değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor." dedi. Erdoğan, nüfusun azalmasının ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit olduğunun altını çizdi.

Erdoğan'ın Konuşmasından Öne Çıkanlar

Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine düşman yapma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış, insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı'ya aittir.18 aydır Gazze'de devam eden soykırım başta olmak üzere son dönemde yaşanan hadiseler, Batı değerleri denen kavramların aslında içlerinin ne kadar boş olduğunu hepimize göstermiştir. Geldiğimiz noktada demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtularak hakiki manada bir hak ve özgürlük meşalesi olarak insanlığa kazandırılması şart.Bizim inancımızda ve kültürümüzde erkekle kadın arasında ne bir rekabet, ne bir üstünlük yarışı söz konusu değildir. Çünkü medeniyetimiz kadın erkek demeden, yaratılanı eşit görür. Üstünlüğün asla cinsiyette, kökende, renkte değil, ilimde, ahlakta, takvada, merhamette, erdemde aranması gerektiğini emreder.

"Her Meselemizle Cesaretle Yüzleştik"

Sorunlarımızı halının altına hiçbir zaman süpürmedik. Her meselemizle cesaretle yüzleştik. Kimi zaman töre denilerek, kimi zaman güya dinimize atfedilerek meşrulaştırmak istenen hatalı uygulamalar yerine doğruyu ikame etmeye çalıştık. Ülkemizde özellikle 1960'lı yıllardan itibaren Batı'nın desteği ile yürütülen siyasi, sosyal ve ekonomik politikalar işimizi zorlaştırmıştır. Aynı zorlukları halen hissediyoruz. Tahribat öyle büyük ki, telafisi kolay olmuyor.Sosyal medyanın kaotik atmosferi ise çabalarımızı daha da güçleştiriyor. Kendi insanımızın bir kısmının evlatlarının inancıyla, hayat biçimiyle, sosyal çevresiyle bambaşka dünyalara kapılıp gitmesine engel olamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Sosyal medyadaki yarısı yalan, yarısı yanlış paylaşımların etkisinin ailenin telkinlerinin üstüne çıktıkça ürkütücü bir dönemden geçiyoruz. Çocuklarımızın zihinleri kontrolü bizim dışımızda olan sanal dünyanın tesiri altındadır. Bu sadece ülkemize mahsus bir sorun değildir.

"Nüfusun Azalması Savaştan Daha Önemli Bir Tehdit"

Demografik yapımızdaki dramatik değişimi bundan ayrı göremeyiz. Birileri yüzleştiğimiz tehditlere gözlerini kapatmış durumda. En iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor. Mevcut tablonun devam etmesi halinde içinde bulunduğumuz asrın sonunda nüfusumuzun 10 milyon gerilemesi bekleniyor. Milletimiz kendisini toparlayamazsa bu topraklardaki yaşama kabiliyetini kaybeder. Bu bir beka sorunudur. Nüfusun azalması ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdittir.