Alman Vatandaşlarına Dolandırıcılık Operasyonu

TÜRKİYE'de binlerce vatandaşı telefonla arayıp kandıran ve milyonlarca lirasını alan şüpheliler, Alman vatandaşlarını da dolandırdı. Alman vatandaşlarını telefonla arayıp adınız suç örgütüne karışmış, hakkınızda terör soruşturması var diyerek toplam 122 milyon lira dolandıran örgüte operasyon yapıldı. Alman polisi ile ortaklaşa yapılan operasyonda 10 kişilik örgüt çökertildi. İki ülke arasında koordineli olarak yürütülen soruşturmada yakalanan ve Hells Angels örgütü üyesi olduğu belirlenen Ali Erdi A.'nın Berlin'de 2014'te öldürülen Tahir Özbek cinayeti nedeniyle müebbet hapis cezası aldığı ve kırmızı bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya adli makamları, konsolosluk üzerinden Türk yetkililerine ulaşarak Almanya'da çok sayıda telefon dolandırıcılığı yapan örgütün Türkiye'den yönetildiğini bildirdi.

Uluslararası Örgüt Hells Angels Bağlantılı Çıktı

Bunun üzerine konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından soruşturma başlatıldı. Özellikle yaşlı Alman vatandaşları arayıp kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan örgüt üyelerinin binlerce euroluk vurgun yaptığı belirlendi. Soruşturma sonucu şüphelilerin aynı yöntemle 46 Alman vatandaşından toplam 122 milyon liralık hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Yapılan çalışmalarda paranın bir kısmının Türkiye'deki kişilerin hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından teknik takibe başlandı.

3 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Ekipler, kimliklerini tespit ettikleri 10 kişiyi yakalamak için İstanbul, İzmir ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon yaptı. Şüpheliler Suç örgütü kurmak ve yönetmek ile Nitelikli dolandırıcılık suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 tabanca ve çok miktarda para ve bilgisayarlar ele geçirildi.

Cinayet Suçundan Kırmızı Bültenle Aranıyormuş

Polis operasyonunda yakalanan Y.A., E.P., D.B.T., M.Ç., D.A., C.G., B.K., S.G., Z.B. ve A.E.A.'yı sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Yapılan araştırmalarda gözaltındaki şüpheliler arasında bulunan Ali Erdi A.'nın 9 Ocak 2014'de Berlin'de öldürülen Tahir Özbek cinayetiyle ilgili İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle arandığı ortaya çıktı. Almanya'nın organize suç örgütü Hells Angels üyelerinden biri olduğu öğrenilen Ali Erdi A.'nın Almanya'da görülen bu cinayet davasında kesinleşmiş Müebbet hapis cezası aldığı belirlendi. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde sürüyor.