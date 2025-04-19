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Kanada Merkezli Matematik Yarışmasında Elazığlı Öğrenciler Birinci

Özel Elazığ Zeka ve Yetenek İlkokulu öğrencileri, Kanada merkezli Caribou Matematik Yarışması'nda büyük bir başarıya imza attı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 15:21, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 15:20
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Kanada Merkezli Matematik Yarışmasında Elazığlı Öğrenciler Birinci

Elazığ'da üç ilkokul öğrencisi, çevrim içi yapılan Kanada merkezli Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birincilik elde etti. Öğrenciler, zeka ve yetenek ölçen bu yarışmada 8 bin öğrenciyi geride bırakarak şampiyon oldular. Özel Elazığ Zeka ve Yetenek İlkokulu 2. sınıf öğrencileri Tümay Özkan, Masal Bulut ve Zeynep Uzun, öğretmenlerinin yönlendirmesiyle Kanada merkezli 6 etaptan oluşan yarışmaya katıldı. Öğrenciler, İngilizce düzenlenen matematik yarışmasının 5. etabında yaklaşık 8 bin öğrenci arasında şampiyon olmayı başardı.

Birinci Olmak Büyük Mutluluk

Öğrencilerden Zeynep Uzun, girdiği sınavda birinci olduğu için mutlu olduğunu söyledi. Bu tür sınavları sevdiğini ve sürekli hazırlandığını aktaran Uzun, "Bu yarışmalara katılarak hem zekamın gelişmesini hem de iyi bir öğrenci olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Dünyada binlerce arkadaşımın arasında birinci olmak büyük mutluluk." dedi. Tümay Özkan da matematiği çok sevdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:"Birinci oldum. Bütün soruları doğru cevapladım. Soruları defalarca kontrol ettim. Yanlışlarım o kontroller sonucunda doğru oldu. Çok mutlu hissediyorum. Sınavlardan önce çok heyecanlanıyorum. Sınavda da süreyi iyi kullanarak hızlı ve doğru çözmenin derdinde oluyorum."Masal Bulut ise derece elde ettiği için gururlu olduğunu belirtti. Bulut, "Çok güzel bir duyguydu. Bu yarışmalara çok çalışıyorum. En başta kitap okuyarak başladım. Matematikle alakalı konuları, akıl zeka konularını çözdüm. Hedefim, kalp doktoru olmak." diye konuştu.

Yarışma Mantık Yürütme Yöntemlerini Gösteriyor

Okul Müdürü Zehra Nur Turan da 2, 3 ve 4. sınıf öğrencileriyle bu yarışmalara katıldıklarını anlattı. Çocukların matematik oyunlarına ve zeka oyunlarına çok ilgi duyduğunu anlatan Turan, şöyle konuştu:"Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nın 5. etabında 3 öğrencimiz birinci oldu. Bu başarı bizleri gururlandırdı. Bu yarışma 6 etaptan oluşuyor, diğer etaplara katılan öğrencilerimiz de vardı. Çok mutluyuz."Sadece matematik yarışması değil, aynı zamanda akıl zeka oyunlarının olduğu bir yarışma. Öğrencilere birçok yönden katkısı olduğu gibi problem çözme becerisi ve mantık yürütme yöntemlerini gösteriyor. Çocuklar matematiksel işlemlerle sorunun içerisindeki mantıksal yolu bulmayı, problemi çözmeyi amaçlıyor.

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