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Güneş Enerjisi Yatırımlarına Yeni Düzenleme Getirildi

Güneş enerjisi yatırımları için yeni düzenleme yapıldı. Yurt dışından temin edilecek güneş panelleri için vize son tarihi 31 Mayıs olarak belirlendi.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 16:52, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 16:53
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Güneş Enerjisi Yatırımlarına Yeni Düzenleme Getirildi

Güneş enerjisi yatırımlarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Bu düzenlemeler kapsamında, yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi 31 Mayıs olarak yeniden belirlendi. Güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek bu sistemler için, başvurunun 28 Şubat 2025'ten önce yapıldığının kanıtlanması halinde, son müracaat tarihi 31 Mayıs olarak uygulanacak.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Yeni Düzenleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, güneş enerjisine dayalı elektrik üretimi yatırımları kapsamında yurt dışından temin edilecek güneş paneli ve panel taşıyıcı konstrüksiyon sistemleri için yatırım tamamlanma vizesi son müracaat tarihi 28 Şubat olarak belirlenmişti.

Yeni Tarih Belirleme Koşulları

Yeni düzenlemeyle, söz konusu tarihten önce tanımlanan yatırım tamamlama vizesi son müracaat tarihi, bu tarihten önce düzenlenmiş yatırım teşvik belgeleri için, yatırımın tamamlanmasına yönelik gerekli izin, onay, kabul işlemleri için anılan tarihten önce ilgili kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu lisansı altında faaliyet gösteren dağıtım şirketlerine başvuru yapıldığının kanıtlanması halinde 31 Mayıs 2025 olarak uygulanacak.

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