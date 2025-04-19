Erdoğan: Ülkemiz İçin Savaştan Daha Önemli Tedit

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Genel Kurul'un ülkeye, millete ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "6284 Sayılı Kanun'un tavizsiz uygulanmasına verdiğimiz önemi bir kere daha ifade ediyorum. Sözleşme değil, kanun yaşatır. İş dünyası, eğitim ve siyaset başta olmak üzere kadınların kazanımında herhangi bir geriye gidişe izin vermeyiz" dedi. Erdoğan, nüfusta azalmanın beka sorunu olduğunu belirterek "Bu, ülkemiz için savaştan çok daha önemli bir tehdit" ifadelerini kullandı.Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) 5. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Genel Kurul'un ülkeye, millete ve kadınlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Kuruluşundan bugüne KADEM çatısı altında kadın haklarının korunması ve demokrasinin güçlendirilmesine emek verenlere teşekkür eden Erdoğan, Genel Kurul'da görevini devreden Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve yönetim kurulu üyelerine bugüne kadarki çalışmaları, mücadeleleri ve fedakarlıkları için şükran sundu.

KADEM Başkanlığına Canan Sarı'nın Atanması

Erdoğan, KADEM Başkanlığını devralan Canan Sarı'ya ve yönetim kurulu üyelerine Allah'tan üstün başarılar niyaz ederek, "Hep olduğu gibi bundan sonra da 'hayra destek, şerre engel olmaya matuf' tüm çabalarınızda yanınızda olmayı, sizlere her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.Vakfın ülkenin iki önemli meselesini aynı çatı altında buluşturarak, konunun aslında insanın bizatihi kendisi olduğunu ortaya koymak suretiyle hayırlı bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Fıtraten kadın ve erkekten oluşan insanı ayrıştırarak birbirine rakip ve hatta düşman yapma, birbiriyle çatıştırma zihniyeti bizim medeniyetimize ait değildir. Kadını ve erkeği karşı karşıya getiren anlayış asırlarca yönünü şaşırmış bir vaziyette insanlığa en karanlık deneyimleri yaşatan Batı'ya aittir."

Batı'nın Değerleri ve Sosyal Yapıya Etkileri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak bu sahte ama parıltılı, içinde istismarı barındıran, "hak, özgürlük, eşitlik" ambalajıyla reklamı yapılan çarpık demokrasi anlayışının albenisine uzunca süre kapıldıklarını kaydetti. Bunun da sıkıntılarını çok farklı alanlarda yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, "18 aydır Gazze'de devam eden soykırım başta olmak üzere son dönemde yaşanan hadiseler, 'Batı değerleri' denilen kavramların aslında içlerinin ne kadar boş olduğunu hepimize göstermiştir."Erdoğan, gelinen noktada demokrasi kavramının Batı'nın boyunduruğundan kurtarılarak, hakiki manada bir hak ve özgürlük meşalesi olarak insanlığa kazandırılmasının şart olduğunu dile getirdi. Kadın haklarıyla ilgili Batı patentli kampanyalara ve argümanlara da aynı zaviyeden bakmaları gerektiğine inandıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bizim inancımızda ve kültürümüzde erkekle kadın arasında ne bir rekabet ne bir üstünlük yarışı ne de insanın eşrefi mahlukat sıfatına aykırı bir durum söz konusu değildir."

Demografik Yapıdaki Tehditler ve Gelecek Projeksiyonları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, demografik yapıdaki dramatik değişimi de bundan ayrı göremediklerini söyledi. Birilerinin yüzleştikleri tehditlere gözlerini kapatmış durumda olduğuna değinen Erdoğan, "Bu konuyu her gündeme getirdiğimizde bizi eleştirmek dışında hiçbir şey yapmıyorlar ama en iyimser projeksiyonlar bile Türkiye nüfusunun 10 yıl sonra artıştan azalışa döneceğine işaret ediyor." bilgisini paylaştı.Erdoğan, "Biz içi boş kavramlar uğruna birbirimizle didişirken, kavga ederken vaktimizi ve enerjimizi fütursuzca harcarken, milli bünyemizi işte böyle zayıflattılar, böyle içeriden çökerttiler." değerlendirmesini yaptı.

İrfan ve Eğitim Üzerine Ömer Seyfettin Anekdotu

Ömer Seyfettin'in yaşadığı ibret dolu bir anekdotu anlatmak istediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti: "Ömer Seyfettin, çalıştığı okulda öğretmen arkadaşlarıyla tartışırken, 'İlim başka, irfan başka. Alim başka, arif başka.' diyor. Ama arkadaşları bu görüşe katılmıyorlar."Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özümüze dönecek, köklerimize yeniden sarılacağız. Yönümüzü, yolumuzu, istikametimizi inancımızın aydınlığında, kültürümüzün zenginliğinde, irfanımızın rehberliğinde kendimiz bulacağız." ifadelerini kullandı.