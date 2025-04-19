Bir İle Daha Demiryolu Geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Siirt-Kurtalan Yolu ve Siirt Havaalanı Bağlantı Yolu Açılış Töreni'nde konuştu.

Bakan Uraloğlu, "Hizmete sunduğumuz bu projeyle seyahat süresini 14 dakikaya düşürerek zamandan 163 milyon lira, akaryakıttan ise 43 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 206 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren karbon salınımını 2 bin 541 ton azaltarak doğanın korunmasına katkıda bulunacağız." dedi.

Siirt-Kurtalan Yolu ve Havalimanı Bağlantı Yolu gibi projelerle, şehrin ulaşım ağlarını yeniden inşa ettiklerini, bölgenin ekonomik ve sosyal hayatına ivme kazandırdıklarını dile getiren Uraloğlu, Siirt'in ulaşım ve haberleşme altyapısına 2002'den bu yana yaklaşık 37 milyar lira yatırım gerçekleştirdiklerini, 2002'de 7 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 137 kilometreye çıkardıklarını anlattı.

Siirt'e Demiryolu Müjdesi

Siirt'e demiryolu müjdesi veren Uraloğlu, "Siirt-Kurtalan Yeni Demiryolu Projesi'ni 2025 yılı yatırım programına aldık. 34 kilometre uzunluğundaki bu hattın ihalesini 28 Mayıs'ta yapıyoruz." ifadelerini kullandı.