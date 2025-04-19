Tahliye kanalına düşen çocuk boğuldu
Şanlıurfa'da tahliye kanalına düşen 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 19:04, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 19:08
Suruç ilçesine bağlı kırsal Karadut Mahallesi'nde 13 yaşında bir çocuk tahliye kanalına düştü.
Akıntıya kapılan çocuk, kısa sürede gözden kayboldu.
Olay yerine jandarma, itfaiye, dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin kanalda başlattığı arama çalışmaları neticesinde çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.