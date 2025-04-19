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Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?

TÜİK verilerinde, vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyetinin son yıllarda giderek azaldığı görüldü. Eğitim, sağlık gibi temel alanlarda memnuniyetin son 10 yılda azaldığı dikkat çekti.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 19:30, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 19:31
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Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2024 yılı sonuçlarına göre, son 10 yılda vatandaşın kamu hizmetlerinden memnuniyetinde eğitim ve sağlık gibi temel alanlarda genel olarak bir azalma görüldü.

Ekonomim'den Şeydan Uyanık'ın haberine göre;

Eğitim

Eğitim hizmetlerinde 2014 yılında memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 58,9 olurken, bu oran 2024 yılında yüzde 53,5 oranında gerçekleşti.

Memnun olmadığını söyleyenler ise yüzde 19'dan yüzde 21,3'e çıktı.

Sağlık

Sağlık alanında 10 yıl önce hizmetlerden memnun olma oranı yüzde 70,6 olurken, 2024 yılında bu oran yüzde 63,2'ye geriledi.

Memnun olmayanlar ise aynı sürede yüzde 16,7'den yüzde 19'a yükseldi.

Sağlık alanında detaylara bakıldığında ise "Sağlık Kuruluşlarının Hizmetlerinden Memnuniyet" alt kırılımlarında özel sağlık kurumları ile aile sağlık merkezlerindeki memnuniyetsizliğin yükseldiği dikkat çekti.

Kamunun sağlık hizmeti sunduğu devlet hastaneleri ile aile sağlığı merkezlerindeki memnun olma oranı sırasıyla 2014'te yüzde 72,4 ve 73,4'ten 2024'te yüzde 64 ve 65,7'ye geriledi. Ancak özel hastaneler burada daha büyük bir gerileme gösterdi. Özel hastanelerden memnun olanların oranı 10 yılda yüzde 57,76'dan 48,62'ye düştü. Sağlık alanında daha köklü yapılan olan üniversite hastaneleri ise görece memnuniyeti koruyarak yüzde 57,76'dan 64,45'e çıktı.

Sosyal güvenlik hizmetleri

Sosyal güvenlik hizmetlerindeki değişim memnuniyet tarafında artış gösterirken, memnuniyetsizlik tarafında gerileme gösterdi.

10 yılda Sosyal Güvenlik Kurumu hizmetlerinden memnun olanların oranı yüzde 58,4'ten 58,8'e çıkarken, memnun olmayanların oranı ise yüzde 11,5'ten 10,1'e geriledi.

Adli hizmetler

Adli hizmetlerde ise farklı bir seyir izlendi. Adli hizmetlerden memnun olanların oranı yükselirken, memnun olmayanların oranı da yükseldi. Ayrıca memnun olanların yükselişinin 2020 sonrası gerilediği de görüldü.

Adli hizmetlerden memnun olanlar 2014'te yüzde 50,8 oranında olurken, 2024'te 55,9 oldu. Memnun olmayanlar ise yüzde 12,2'den 13,2'ye çıktı.

2020 yılında memnuniyet oranı yüzde 60'ın üzerine çıkarken, son 3 yıldır özellikle yeniden gerileme trendine girdi.

Asayiş hizmetleri

Güvenlik, düzen gibi alanlara yönelik asayiş hizmetlerinde 10 yılda yatay bir seyir görülse de memnuniyette artış oldu.

2014'te yüzde 69,1 olan memnun olanlar 2024'te yüzde 72,1'e çıkarken, memnun olmayanlar ise yüzde 13,2'den yüzde 9,7'ye geriledi.

Ulaştırma

Ulaştırma hizmetlerinde memnuniyet istikrarlı bir şekilde gerilerken, memnun olmayanlardaki seyir aynı şekilde olmadı. 2014'te ulaştırma hizmetlerinde memnun olanların oranı yüzde 71,8 olurken, 2024'te 67,4'e geriledi. Memnun olmadığını belirtenler ise yüzde 14,6'dan 14,2'ye gerildi.

Belediyelerin hizmetleri

Belediyelerin verdiği hizmetlerde ise en yüksek memnuniyet oranı cenaze hizmetlerinde olurken, en düşük memnuniyet ise toplu taşıma ve zabıta hizmetlerinde görüldü.

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