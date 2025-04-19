Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu İle İlgili Yeni Açıklama

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, kalp rahatsızlığı sonrası yoğun bakımda tedavi gören TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Ala, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, 15 Nisan akşamı kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Kalbi iki kez duran Önder'e ilk müdahaleyi 112 acil sağlık ekipleri yaptı. Saat 22.41'de duran kalbi, kalp masajıyla tekrar çalıştırılan Önder, saat 23.35'te acilen ameliyata alındı. Yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Hastaneden yapılan açıklamada Önder'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtilmişti. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan da "Kötü haber yok, süreç öngörüldüğü gibi ilerliyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bugün hastaneye giden AK Parti'li Efkan Ala, ziyareti sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'nin bu süreçte tek yürek olduğunu vurguladı. Ala, "Sayın Cumhurbaşkanımız, Ticaret Bakanlığımız, yapılması gereken her şeyi zamanında yaptı. Şimdi de bütün duamız kendisiyle birlikte" dedi.

Sırrı Süreyya Önder'in kalbinin bugüne kadar hep başkaları için attığını belirten Ala, "Bundan sonra da kendi yaşamı için atmasını temenni ediyoruz. Sağlık durumu açısından açıklama yapma yetkimiz yok, ancak edindiğimiz bilgilere göre durumu stabil şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Ala, hastane çalışanlarının büyük çaba gösterdiğini ve herkesin elinden geleni yaptığını dile getirerek, "Dualarımız onunla. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyorum" şeklinde konuştu.