Üniformasını giyip denetime çıktı, down sendromlu Samet'in hayali gerçek oldu
İstanbul Sultangazi'de down sendromlu Samet Akkaya'nın polis olma hayalini emniyet ekipleri gerçeğe dönüştürdü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Nisan 2025 23:42, Son Güncelleme : 19 Nisan 2025 23:47
Sultangazi'de yaşayan down sendromlu Akkaya'nın hayallerini polis olmanın süslediğini öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Trafik polisleriyle denetime çıktı
Gencin hayalini gerçekleştirmek isteyen ekipler, Akkaya'ya polis üniforması giydirerek, uygulama noktasına götürdü. Akkaya, trafik polisleriyle birlikte denetime katıldı.
Uygulama noktasında durdurduğu araçların sürücülerinden ehliyetlerini isteyen Akkaya, görevini başarıyla yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.
📌Down sendromlu Sametin hayali gerçek oldu: Polis üniforması giyip denetime katıldıDemirören Haber Ajansı (@dhainternet) April 19, 2025
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