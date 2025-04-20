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Vali Gül'den CHP'ye: Filistin davasını siyasi hesaplarınıza alet edemezsiniz

İstanbul Valisi Davut Gül, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlemek istediği Filistin'e destek yürüyüşüne ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Gül, "Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz" diyerek CHP'ye sert çıktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 00:11, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 00:12
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Vali Gül'den CHP'ye: Filistin davasını siyasi hesaplarınıza alet edemezsiniz

Vali Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nin güvenlik gerekçesiyle gösterilere kapalı olduğunu vurgularken, İstanbul'un birçok yerinde gösteri ve toplanma hakkının serbest olduğunu hatırlattı.

Güvenlik sınırlaması olan yerde toplanmak provokasyondur

Vali Gül, "Güvenlik gerekçesiyle sınırlı tutulan alanlarda toplanma çağrısı yapılması provokasyondur" diyerek, yasadışı çağrı yapan ve organizasyonda bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.

Taksim'de arbede: Polis barikatı aşılamadı

CHP'nin Tünel'den Taksim'e yapmak istediği izinsiz yürüyüş güvenlik engeline takıldı. Polis barikatını aşmaya çalışan gruba müdahale eden güvenlik güçleriyle göstericiler arasında arbede yaşandı. Bazı eylemcilerin polise su şişesi fırlattığı görüldü.

CHP İl Başkanı Çelik: "Anayasal hakkımız engellendi"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yaptığı açıklamada yürüyüşün engellenmesini "anayasal hakkın ihlali" olarak niteledi. Filistin'de yaşanan katliamı kınamak için bir araya geldiklerini savunan Çelik, yürüyüşü engelleyen yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Oturma eylemi ve siyasi mesajlar

Açıklamanın ardından partililerle birlikte oturma eylemi yapan Özgür Çelik, Filistin üzerinden yaptığı konuşmasında İsrail'e ve Batılı ülkelere yönelik sert ifadeler kullandı. Eylem, yaklaşık yarım saat sonra sona erdi.

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