Üniversiteden İsrail Simülasyonu Açıklaması: Bağlamından Koparıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Temyiz Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği Diplomasi Simülasyonu programında, İsrail ile ilgili sahnelenen bir canlandırmanın bağlamından koparıldığı bildirildi.

Üniversitenin Açıklaması

Üniversiteden yapılan açıklamada, sosyal medyaya yansıyan görüntülere yönelik iddiaların üzüntüyle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Simülasyonun bir sahnesinde, İsrail kabinesini temsilen yapılan sunumun gerçekliğe dayalı unsurlar barındırması sebebiyle ezan duyulduğu esnada Filistin'de soykırım yaparken aşağılık bir şekilde umursamaz davranışlar sergileyen İsraillilerin tavırları yansıtılmaya çalışılmıştır. Bursa Uludağ Üniversitesi, Filistin devletinin ve halkının her zaman yanında olmuştur. Bundan sonra da olmaya devam edecektir."

Temyiz Topluluğunun Açıklaması

Temyiz Topluluğunca da simülasyonun tamamen akademik ve temsili nitelikte olduğu aktarılarak, asla dini bir değerin aşağılandığı kurgu barındırmadığı ifade edildi.