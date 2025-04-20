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Meslek Kursiyerlerine İstihdam Garantisi Getirildi

Türkiye İş Kurumu onaylı meslek kurslarıyla kursiyerlere 4 ay süresince istihdam sağlanacak. Sahte belge düzenleyen eğiticilere cezalar arttırıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 08:21, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 08:13
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Meslek Kursiyerlerine İstihdam Garantisi Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmeliğe göre, Türkiye İş Kurumu'ndan onaylı meslek kurslarında eğitim alan kursiyerler kurs bitiminin ardından 30 gün içerisinde istihdam edilecek. Kurs süresinin en az iki katı kadar süre ile istihdam edilecek olan kursiyerler en az 120 gün yani 4 ay istihdam edilerek özel sektörde kursunu aldığı meslek alanında tecrübe kazanacak.

Sektör deneyimi kazanan kişiler iş adaptasyonunu daha hızlı gerçekleştirerek üretime katkı sağlayacak. Özellikle kursa katılmadan farklı mesleklerde yeterlilik belgesi alınması ve bu belgeler ile işe girilmesi engellenecek. Bu kapsamda, kurslarda görev alan eğitmenler ve kurs yetkilileri denetlenecek.

Sahte belge düzenleyen eğiticilere ise 2 yıl men cezası verilecek.

Ali Kürşat Büyükada

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