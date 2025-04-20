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Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza

Ticaret Bakanlığı, sahte indirimlerle vatandaşı aldatan firmalara ceza yağdırıyor. Kurul bu kapsamda radarına aldığı tekstil firmalarında çok sayıda gerçeğe aykırı indirim reklamı tespit etti. Bu kapsamda her birine 600 biner TL ceza kesen kurul, toplamda 8 tekstil devi için 4.8 milyon TL ceza uyguladı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 08:50, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 08:51
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Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, sahte indirimlerle vatandaşı aldatan tüm sektör ve firmalara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Sabah'tan Barış Şimşek'in haberine göre, Kurul bu kapsamda radarına aldığı tekstil firmalarında çok sayıda gerçeğe aykırı indirim reklamı tespit etti. Bu kapsamda her birine 600 biner TL ceza kesen kurul, toplamda 8 tekstil devi için 4.8 milyon TL ceza uyguladı.

İndirimler Gerçek Değil

Kurul, yaptığı tespitlerde indirimlerde kullanılan yüzde 80'e varan gibi "...e varan, ...den itibaren, ...e kadar" ibarelerinin reklamlarda okunamayacak küçüklükte yazıldığını belirledi. Ayrıca yapılan reklamların "Bir mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınır" ve "ne kadar indirim uygulanacağı hususlarında anlam karışıklığına yol açarak tüketicileri yanıltabilecek veya gerçekte olduğundan daha fazla indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturacak ifade veya görüntülere yer verilemez" hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirlendi. İndirimli olduğu iddia edilen ürün fiyatlarının son 30 günlük fiyat periyoduyla karşılaştırıldığında esasen indirim uygulanmadığı görüldü.

Stok Aldatmacası

Ayrıca tüm ülkede reklam kampanyası ile duyurulan indirimli ürünlerin stok miktarının çok az olduğu, sanki talep eden herkese ürün yetecekmiş gibi algı oluşturulmasına rağmen bazı ürünlerden stokta 11 adet olduğu bilgisine ulaşıldı. Stok miktarına ilişkin doğru bilgilendirmenin yapılmadığının ifade edildiği kurul kararında "Söz konusu ürünlere ilişkin stok miktarının 11 ile 492 civarında değiştiği dolayısıyla internet üzerinden tüm ülkeye satış yapıldığı göz önüne alındığında stok sınırı bulunmadığı iddiasının kabul edilmesinin mümkün olmadığı değerlendirilmiştir" denildi.

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