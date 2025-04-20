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MEB'den 23 Nisan'a Özel Şenlik ve Etkinlikler

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilk kez Türkiye genelindeki çocuklarla birlikte hazırladığı etkinlikler kapsamında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümünün "şenlik" havasında kutlanmasını sağlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 11:11, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 11:14
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MEB'den 23 Nisan'a Özel Şenlik ve Etkinlikler

Bu yıl gerçekleştirilecek etkinlikler belli oldu. Bu doğrultuda TBMM ve MEB bahçesinde bilimden sanata kadar pek çok alanda atölye ve şenlikler düzenlenecek. Etkinlikler kapsamında, Milli Mücadele'ye yön veren şehirler olan Samsun, Amasya, Erzurum ve Sivas'ta öğrencilerle buluşan ve çocuklara farklı bilim alanlarında uygulamalı öğrenme deneyimi sunmayı hedefleyen Bakanlığın Mobil Bilim Merkezi, 21-25 Nisan'da TBMM'de düzenlenecek **Bilim Şenliği**'nde de yerini alacak. **Bilim Şenliği**'nde ayrıca Ankara Üniversitesi, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı gibi kurumlar havacılık ve yapay zeka gibi atölyelerle çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Bakanlığın Bahçesinde Etkinlikler

Bayram günü, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin başkanlığındaki Bakanlık bürokratları ile öğretmen temsilcileri, öğrenci ve velilerden oluşan heyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'i ziyaret edecek. Bakan Tekin, Anıtkabir ziyaretinin ardından bayram dolayısıyla makam koltuğunu çocuklara devredecek. Öte yandan, geçen yılki kutlamalarda Milli Eğitim Bakanlığı bahçesinin çocuklar için süslenmesine bu yıl da devam edilecek. Çok sayıda etkinlik, atölye çalışması ve geleneksel oyunlara ev sahipliği yapacak bahçede **MEB Çocuk Şenliği** düzenlenecek. Ayrıca bu yıl 23 Nisan'a özel basımı yapılacak Hakimiyet-i Milliye gazetesi, çocuklar tarafından dağıtılacak.

Ödül Töreni ve Çocuk Forumu

TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü kapsamında çocukların sanatsal ve edebi yeteneklerini sergilemelerine imkan tanıması ve milli bilinci pekiştiren eserlerin ortaya çıkmasını sağlamak amacıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlenecek. Öğrenciler, ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Bakan Yusuf Tekin'in elinden Meclis'te alacak. İlk defa bu yıl düzenlenen öğrencilerin başarılı rol modellerle bir araya geleceği **Çocuk Forumu** da etkinlikler arasında yer alıyor. Forumda 30'ar dakikalık oturumlarda çocuklar, alanında öne çıkan isimlerin deneyimlerini dinleyerek gelecekteki hedeflerine yönelik ilham alacak.

Özel Oturumlar ve Konser

Ayrıca, 24 Nisan'da Cumhuriyet Müzesi'nde (II. TBMM Binası) düzenlenecek özel oturumda, 1926'daki Maarif Teşkilatı Kanunu'nun görüşmeleri öğrenciler tarafından canlandırılacak. Daha sonra **2120 Meclisi**'ni temsilen 7 öğrenci, eğitim, uzay, yapay zeka ve sürdürülebilirlik gibi konularda geleceğe dönük konuşmalar yapacak. MEB, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimine katkı sunmasını hedeflediği üç ayda bir çıkacak **Maarif Çocuk Dergisi**'nin ilk sayısını 23 Nisan'da yayımlayacak. Etkinlikler çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 8-13 yaşlarındaki, müzik yeteneği olan çocuklarla **Orkestra ve Koro** oluşturuldu. Koro, 23 Nisan'da Ankara'da konserle bayram coşkusuna renk katacak.Ayrıca, MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince hazırlanan ve 23 Nisan'a özel, sanat, spor ve iş dünyası gibi alanlarda öncü isimlerin çocuklara mesajları, bilgilendirici metinler, bulmacalar, şiirler ve çocukların yaptığı röportajların yer aldığı **Gazete Çocuk**, Bakanlığın minik misafirleriyle buluşacak.

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