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Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi

Ankara Bilfen Çayyolu Liseleri öğrencileri, uzun süre hastanede yatan hastaların yaşadığı bası yaralarına çözüm bulmak amacıyla geliştirdikleri "Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı" projesi ile ABD'de düzenlenen bir yarışmada birinci seçildi. Bu başarı sayesinde öğrenciler, Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezinde bir aylık yaz stajı yapma hakkı kazandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 13:55, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 13:55
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Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi

Bilfen Liseleri ve Stanford Üniversitesi arasında yapılan işbirliği kapsamında, gençlerin sağlık sektöründe yenilikçi projeler üretmesi hedeflendi. Bu işbirliği sonucunda, lise öğrencileri sağlık teknolojilerine yönelik projeler geliştirerek, hasta verisi güvenliği, ameliyathane verimliliği ve doğal afetler sonrası inovatif çözümler gibi konularda araştırmalar yaptı.

Stanford Üniversitesi Ziyareti ve Proje Sunumları

Projenin ikinci aşamasında 300 öğrenci Stanford Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Merkezini ziyaret etti ve 138 öğrenci yenilikçi ürünler geliştirmek üzere doktorlar ve bilim insanlarıyla işbirliği yaptı. Öğrenciler, toplamda 40 projeyi jüriye sundu. Bu projelerden biri olan "Otomatik İzlemeli Akıllı Ozon Terapi Hastane Yatağı", birinci seçildi.

Proje Detayları ve Başarıları

Proje, bası yaralarına çözüm sunmak amacıyla geliştirildi ve ozon terapisi uygulamalarını daha güvenli hale getiren, yapay zeka destekli izleme ve otomatik pozisyonlandırma özelliklerini içeriyor. Bu özellikler sayesinde proje büyük bir başarı elde etti.

Öğrencilerin Vizyonu ve Hedefleri

Bilfen Çayyolu Liseleri Kimya Bölümü Başkanı Demet Akçayöz, öğrencilere vizyon kazandırmak için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Öğrenciler projelerini sunarak katılım sertifikası aldı ve bir ekip birinci oldu. Akçayöz, bu başarının sağlığa, inovasyona ve sürdürülebilirliğe atılmış önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Öğrenci Görüşleri

11. sınıf öğrencisi Mehmet Berk Üster, büyükannesinin yatalak hasta olması nedeniyle bu projeyi geliştirme fikrinin ortaya çıktığını söyledi. Projede ozon sistemi ve otomatik pozisyonlandırma teknolojilerini kullanarak yatak yaralarının önlenmesi hedefleniyor. Üster, projenin insanlık yararına olduğunu ve patent başvurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti.

Projenin Teknik Detayları

10. sınıf öğrencisi Kağan Erkan, projelerini mekanik, elektronik ve yazılım olarak üçe ayırdıklarını ve görev dağılımı yaparak çalışmalara başladıklarını anlattı. Projede eski hastane yataklarının dönüşümü hedefleniyor ve hasta verilerinin güvenliği ön planda tutuluyor. Ayrıca, ozon sızdırmazlığı ve yanma riskine karşı detaylı tasarımlar yapılmış durumda.Öğrencilerden 11. sınıf öğrencisi Doğu Kaan Akgül, Stanford Üniversitesi'nde biyomedikal mühendisliği üzerine staj yapacak olmaktan dolayı heyecanlı olduklarını belirtti. Akgül, "Ülkemizin geleceği olmak için emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

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