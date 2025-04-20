Tost ve Pidede 'Kaşarlı' Dönemi Bitti

Gıda Bülteni'nde yer alan bilgilere göre; içeriğinde kaşar peyniri yerine eritme peyniri bulunan ürünler artık "kaşarlı pide", "kaşarlı tost" ya da "kaşarlı sandviç" adıyla satılamayacak. Bu ürünler tüketiciye "eritme peynirli pide" veya "eritme peynirli sandviç" şeklinde sunulacak.

Tüketicinin Yanıltılmasının Önüne Geçmek

Bakanlığın bu adımı, tüketicinin yanıltılmasının önüne geçmek ve ürün bileşenlerinin doğru şekilde belirtilmesini sağlamak amacıyla atıldı.

Yer Fıstıklı Baklavaya Düzenleme

Etiketleme yönetmeliğinde yapılan diğer bir değişiklik ise baklava ürünlerine yönelik oldu. İçeriğinde Antep fıstığı yerine yer fıstığı kullanılan tatlılar "fıstıklı baklava" adıyla değil, "yer fıstıklı baklava" şeklinde etiketlenecek. Böylece tüketici, üründe kullanılan malzeme hakkında doğrudan bilgilendirilecek.