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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi finalinde Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 15:46, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 15:49
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenerek şampiyon oldu

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final serisi üçüncü maçında konuk ettiği Fenerbahçe İstanbul Jet'i 75-67 yenen Galatasaray Fuzul, şampiyonluğa ulaştı.

Galatasaray'ın Üstün Başlangıcı

Sarı-kırmızılılar, 1-1'lik eşitliğin bulunduğu serinin üçüncü maçında sarı-lacivertli rakibini Başakşehir Spor Kompleksi'nde ağırladı. Karşılaşmaya etkili başlayan Galatasaray Fuzul, ilk çeyreğini 21-14 üstün tamamladığı müsabakada devre sonunda soyunma odasına 48-30 önde girdi.

Maçın Gidişatı ve Sonuç

Üçüncü çeyreği de 61-49 önde bitiren sarı-kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü müsabakada sahadan 75-67 galip ayrıldı ve şampiyon oldu.

Karşılaşmayı Galatasaraylı yöneticiler Metin Öztürk ve İbrahim Hatipoğlu ile Fenerbahçeli yöneticiler Sertaç Komsuoğlu, Hakan Safi, Rıfat Perahya ve Cenk Öztanık, yerinde takip etti.

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