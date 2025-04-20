Hatay'da 31 yıllık eşini baltayla öldüren koca tutuklandı

Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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