Trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı yan yana toprağa verildi

Van'ın Muradiye ilçesinde dün gece meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve iki kızı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Trajik Kaza ve Kayıplar

Van-Erciş kara yolu üzerindeki Karahan bölgesinde Vahyettin Fidan yönetimindeki 65 AAZ 700 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpmıştı. Kazada sürücü Vahyettin Fidan ile kızları Gülseren (34) ve Sema Fidan (24) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı aileden iki kişi de yaralanmıştı.

Cenaze Töreni ve Katılımcılar

Hayatını kaybeden baba ve kızlarının cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından bugün öğle namazını müteakip Erciş ilçesi Pay Mahallesi'nde gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. İlçe müftüsünün kıldırdığı cenaze namazına Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öğretmen Gülseren Fidan'ın Anısı

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden Gülseren Fidan'ın ise Erciş'teki bir okulda öğretmen olduğu öğrenildi.