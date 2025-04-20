2025-DUS ve 2025-STS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
İğneada faciasında 12 kamu görevlisine soruşturma yolu açıldı
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
'Yeni infaz kanunu konusunda toplumda mutabakat var'
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
TBMM'de HSK'ye Üye Seçimi İçin Süreç Başlıyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
Meteoroloji: Türkiye'yi Sağanak Yağışlar Bekliyor
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
DEM Parti'de Adalet Bakanı ile Görüşecek İsimler Değişti
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
Liselilere ABD'de birincilik getiren 'hastane yatağı' projesi
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
TRT'ye Yönelik Eleştiriler: RTÜK Başkanı Şahin'den Açıklama
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
VDK, 500 Bin Mükellefi Taradı 40 Bini Riskli
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A hizmete alınıyor
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
TBMM'de Kürsüye Zarar Veren Vekil Tazminat Ödeyecek
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
Sürücü Affı Gündemde Değil: 689 Bin Ehliyet Geri Alındı
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
İlk ödemeler mayısta: İşte en çok başvuru yapılan iller
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Zirai Don İçin Destek Müjdesi: Çiftçi Kaderine Terk Edilmedi
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
Sahte İndirimlere Sıkı Denetim! 8 Tekstil Devine 4.8 Milyon Ceza
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
ABD-Çin Restleşmesi Teknolojiyi Etkileyecek: Yüzde 30 Zam Kapıda
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Sigorta Sektöründe İflas Fırtınası: Beş Şirket Kapandı
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Bakanlıktan Yeni Düzenlemeler: Sezaryene Sıkı Kural
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Başıboş köpek sorununa üç aşamalı çözüm modeli geliyor
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk açıklaması
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Fahrettin Altun'dan İmamoglu'nun TRT'yi Boykot Çağrısına Yanıt
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Bakan Yumaklı Zirai Donun Etkilediği 16 Ürünü Açıkladı
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
Vatandaş Kamu Hizmetlerinden Ne Kadar Memnun?
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
AKSUNGUR Milli Motorla İrtifa Rekoru Kırdı
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bir İle Daha Demiryolu Geliyor
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Bakan Yerlikaya: Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlıyız
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Doğum Yardımları Mayısta Annelerin Hesabına Yatırılacak
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Işıkhan: Sendikalaşmada Büyük İlerlemeler Kaydettik
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Bakan Kurum: İzmit Körfezi Dünya'ya Örnek Olacak
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Güneş enerjisi ile elektrik üretimi yatırımlarına düzenleme
Ana sayfaHaberler Eğitim

2025-DUS ve 2025-STS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

2025-DUS ve 2025-STS sınavlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı. Adaylar ÖSYM'nin web sitesinden erişebilir.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 16:58, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 17:01
Yazdır
2025-DUS ve 2025-STS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

2025-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı: Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı.

2025 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

20 Nisan 2025 tarihinde uygulanan 2025 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-DUS 1. Dönem) ile 2025 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem), Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınav Sorularına Erişim ve Telif Hakları

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 20 Nisan 2025 tarihinde saat 13.35'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı'nın görüntüleme süreci 30 Nisan 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.


2025-DUS 1. Dönem Sınavı ile 2025-STS Diş Hekimliği 1. Dönem Sınavı Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber