2 yaşındaki Meryem'in oynadığı askı çenesine saplandı
Bursa İnegöl'de 2 yaşındaki Meryem B., kıyafet askısının çenesine saplanması sonucu hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan çocuk için soruşturma başlatıldı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 17:37, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 17:38
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, 2 yaşındaki Meryem B.'nin çenesine, oynadığı kıyafet askısı saplandı. Olay, saat 14.00 sıralarında Huzur Mahallesi Ulusoy Sokak'taki bir evde meydana geldi.
Olayın Detayları
Meryem B., iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki Müdahale
Çocuğun çenesine saplanan askı operasyonla çıkarıldı. Meryem B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.