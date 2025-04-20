2 yaşındaki Meryem'in oynadığı askı çenesine saplandı

Meryem B. , iddiaya göre yerde bulduğu askıyı, oynarken ağzına soktu. Askının kancası, yere düşen çocuğun çenesine saplandı. Meryem B. ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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