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Kocaelispor, Erokspor deplasmanında mağlup oldu

Kocaelispor, Süper Lig'e yükselmeyi garantilediği maçta Erokspor'a 3-1 kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 18:03, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 18:06
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Kocaelispor, Erokspor deplasmanında mağlup oldu

Süper Lig'e yükselen Kocaelispor, Erokspor'a mağlup oldu. Esenler Erokspor - Kocaelispor maçı 3-1 sona erdi.

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye çıkarırken, lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı. Fatih Karagümrük'ün Boluspor deplasmanında aldığı 1-0 mağlubiyetin ardından Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Kocaelispor, 1'inci Lig'in 35'inci haftasında Esenler Erokspor ile karşılaştı.

Maçın Detayları ve Gelişmeler

Esenler Erokspor Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın'ın yardımcılıklarını Yusuf Susuz ile Oğuzhan Kocaçoban üstlendi. Karşılaşmaya ev sahibi ekip golle başladı. 13'üncü dakikada Kayode attığı golle Erokspor'u 1-0 öne geçirdi. Kocaelispor, 40'ıncı dakikada Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan attığı golle durumu eşitledi: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmadı ve 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı ve Sonuç

75'inci dakikada Esenler Erokspor tekrardan öne geçti. Furkan Orak'ın sağ kanattan yaptığı ortaya arka direkte kafa vuran Pinchi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. 87'nci dakikada Esenler Eroksporlu Junior Fernandes, frikikten vurduğu topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Esenler Erokspor, lider Kocaelispor'u evinde 3-1 mağlup etti.

Puan Durumu ve Şampiyonluk Yarışı

Bu sonucun ardından Esenler Erokspor puanını 52'ye çıkarırken, lider Kocaelispor ise 69 puanda kaldı. Öte yandan Kocaelispor bugün kazanmış olsaydı 1'inci Lig'de 3 hafta kala şampiyonluğu ilan edecekti. Yeşil-siyahlı ekibin en yakın rakibi Fatih Karagümrük'ün 60 puanı bulunurken, Erzurumspor FK'nın 58, bir maçı eksik Gençlerbirliği'nin ise 58 puanı bulunuyor.

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