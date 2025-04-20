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Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi

Altun, CHP'li siyasilerin iftiralarının kamuoyunu yanıltma amacında olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 18:20, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 19:48
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Altun: CHP'nin iddiaları siyasi tükenmişliğin göstergesi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm uyarılarımıza ve dezenformasyonlarını açık gerçeklerle çürütmemize rağmen bazı CHP'li siyasetçilerin, hakikatle bağdaşmayan, mesnetsiz ve çirkin iddiaları ısrarla dillendirmeleri siyasi tükenmişliklerinin ve çaresizliklerinin açık bir göstergesidir" dedi.

Altun'un Paylaşımındaki İfadeler

"Bu şahıslar, iftiraları ayyuka çıkmasına rağmen kamuoyundan özür dilemek yerine yalan bataklığına daha da çekilmektedirler."

Sorumsuz Tavır ve Hedef Alınan İsimler

Bu sorumsuz tavır, doğrudan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatanımız için büyük bir özveriyle çalışan bakanlarımızı ve ülkemizin kıymetli isimlerini hedef almakta; kamuoyunu yalan ve iftiralarla yönlendirme gayesi taşımaktadır.

Milletin Farkındalığı

Aziz milletimiz, bu kirli algı operasyonlarının da sistematik dezenformasyon girişimlerinin de farkındadır. Bu millet; kimin samimiyetle hizmet ettiğini, kimin iftira ve karalama siyasetinde boğulduğunu çok iyi bilmektedir.

Kararlılık ve Davet

Biz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda, ifsada değil inşaya, yıkıma değil yapıya odaklanan anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hiçbir karalama kampanyası bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır."Bu iftiraları dillendirenleri kamuoyunu yanıltmaktan vazgeçmeye ve açık bir şekilde kamuoyundan özür dilemeye davet ediyoruz."

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