Altay, 8 yıl sonra yeniden 3. lig'de
İzmir temsilcisi Altay, Kepezspor karşısında aldığı beraberlikle küme düşmeyi garantiledi. Takım, son iki sezonda iki lig birden düşüş yaşadı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 19:42, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 19:44
Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sahasında Kepezspor ile 1-1 berabere kalan Altay, bitime 2 hafta kala alt lige düştü.Ligde bu sezon kötü günler geçiren ve alt sıralara demir atan İzmir temsilcisi, Kepezspor ile Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşılaştı.Karşılaşmanın 1-1 tamamlanmasının ardından Altay'ın bitime 2 hafta kala 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.
111 Yıllık Tarihe Sahip Altay
111 yıllık tarihe sahip olan Altay, üst üste 2'nci kez küme düşerken, 8 yıl aradan sonra da 3. Lig'e döndü.
Altay'ın Sezon Performansı
- Altay, bu sezon oynadığı 32 karşılaşmada 8 galibiyet aldı.
- 4 beraberlik elde ederek toplamda 25 puan topladı.