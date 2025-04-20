Sulama kanalına giren çocuk yaşamını yitirdi
Şanlıurfa Haliliye'de sulama kanalına giren 16 yaşındaki Umut Karalı, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan Karalı kurtarılamadı.
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 20:42, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 20:44
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sulama kanalına giren çocuk hayatını kaybetti.
Umut Karalı'nın Trajik Kaybı
Kırsal Gürpınar Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına giren 16 yaşındaki Umut Karalı, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredeki vatandaşlar tarafından kanaldan çıkarılan Karalı, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Karalı, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.