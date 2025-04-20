Rize'de kestiği ağacın altında kalan muhtar öldü

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ile AFAD ekipleri sevk edildi.Hayatını kaybettiği belirlenen Kuloğlu'nun cansız bedeni ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı.

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