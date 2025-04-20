Fenerbahçe, Kayserispor karşısında 90+4'te yıkıldı

Fenerbahçe ile Bellona Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, **3-3'lük** beraberlikle sona erdi. Ev sahibi ekibin gollerini 64. dakikada Allan Saint-Maximin, 36. ve 79. (P) dakikalarda Anderson Talisca kaydetti. Kayserispor'un sayıları ise 7. dakikada Ramazan Civelek, 48. dakikada Livakovic (k.k) ve 90+4. dakikada Talha'dan geldi.

Maç Sonrası Durum

Bu skorun ardından 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Fenerbahçe, 72 puanla 2. sırada yer aldı ve şampiyonluk yarışında beklemediği bir kayıp yaşadı. **4 maçtır kaybetmeyen** Kayserispor ise 37 puanla 13. sırada yer aldı.

Gelecek Hafta Maçları

Sarı - lacivertliler, gelecek hafta Gaziantep FK deplasmanına çıkacak. Kayserispor ise Rizespor'u konuk edecek.