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Dışişleri Bakanlığı: KKTC'deki iddialar gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı, KKTC medyasında çıkan asılsız iddialara yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 22:06, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 22:07
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Dışişleri Bakanlığı: KKTC'deki iddialar gerçek dışı

Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır" açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan Yapılan Yazılı Açıklama

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti merkezli bir yayın organında yer alan bir haberde, Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza yönelik dile getirilen iddialar tamamıyla gerçek dışıdır. Herhangi bir somut delile dayanmayan bu asılsız iddialar karşısında yasal yollara başvurulacaktır. Devlet kurumlarının güvenilirliğini ve kişilerin itibarını zedelemeyi hedefleyen bu yalanların, bilahare bazı çevreler tarafından kamuoyu önünde tekrar edilmesi ise son derece sorumsuz bir tavırdır. Akıl ve mantık dışı kurguları yinelemek suretiyle yürütülen bu sistematik iftira ve karalama kampanyasına itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

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