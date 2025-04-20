Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Kırklareli Yayla Parkı'nda süs havuzuna düşen çocuk ve onu kurtarmaya çalışan 3 kişi elektrik akımına kapılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Nisan 2025 22:26, Son Güncelleme : 20 Nisan 2025 22:27
Kırklareli'nde bir çay bahçesindeki süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.
Çocuğu kurtarmak isteyen çevredeki 3 kişi de havuza girdi.
Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sudan çıkarılan 4 kişi ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.