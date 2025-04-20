Süs havuzunda elektrik akımına kapılan 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çocuk ve üç kişi elektrik akımına kapıldı.

Alınan bilgiye göre, Yayla Mahallesi'nde Mehmet Akyürek Yayla Parkı'nda 5 yaşındaki bir çocuk dengesini kaybederek süs havuzuna düştü.

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