Meteoroloji'den Bölge Bölge Hava Durumu Tahminleri
Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre, Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde parçalı bulutlu hava beklenirken, Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak yağış görülecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, (Bayburt hariç) Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi bölge bölge hava durumu tahminleri...
Marmara Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Edirne: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 21°C - Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 23°C - Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Denizli: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
- İzmir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Muğla: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
Akdeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
- Adana: 27°C - Parçalı ve az bulutlu
- Antalya: 22°C - Parçalı ve az bulutlu
- Burdur: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde Sivas'ın güney ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- Ankara: 23°C - Parçalı ve az bulutlu
- Eskişehir: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Konya: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Bolu: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Karabük: 25°C - Parçalı ve az bulutlu
- Sinop: 15°C - Parçalı ve az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin (Bayburt hariç) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- Amasya: 24°C - Parçalı ve az bulutlu
- Rize: 15°C - Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 16°C - Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusunun (Van hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- Erzurum: 18°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Kars: 16°C - Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 25°C - Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
- Adıyaman: 26°C - Parçalı ve az bulutlu
- Diyarbakır: 29°C - Parçalı ve az bulutlu
- Gaziantep: 28°C - Parçalı ve az bulutlu